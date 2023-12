In Plangeroß im hinteren Pitztal lebt der Bergadvent neu auf

St. Leonhard i. P. – Das kleine Bergdorf Plangeroß im Pitztal hat sich dieser Tage wieder ganz dem Advent verschrieben. Mit viel Liebe zu Romantik, Gemütlichkeit und zur Besinnlichkeit haben bereits vor 25 Jahren die drei Wirtinnen Irmgard Dobler, Sonja Schütz und Reinhilde Schwarz den Bergadvent in Plangeroß ins Leben gerufen.

Die Vereine im Ort unterstützen den Bergadvent. Der Brauchtumsverein etwa kümmert sich um alles, was den Nikolaus betrifft. Die Kaiserjägergruppe Plangeroß lädt zu einem Fenster im Wald ein, das am 12. Dezember bei Alphornklängen geöffnet wird. Jeden Donnerstag geht man mit Fackeln zur Waldandacht. „Im tief verschneiten Wald werden am Lagerfeuer Geschichten davon, wie es früher einmal war, erzählt. Gedichte werden vorgelesen, Verse vorgetragen“, zeigt Schwarz auf.