Rapid im 21. Pflichtspiel nacheinander gegen Salzburg sieglos

Red Bull Salzburg hat sich in der Fußball-Bundesliga die Winterkrone aufgesetzt. In ihrem letzten Liga-Match vor der Pause setzten sich die "Bullen" am Samstag in Wien mit 1:0 (1:0) gegen Rapid durch. Das Tor machte Abwehrspieler Kamil Piatkowski (19.) per Kopf. Die Rapidler, die sich durchaus einige Chancen erarbeiteten, haben somit auch das 21. Pflichtspiel nacheinander gegen Salzburg sieglos bestritten.