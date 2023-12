Über hundert Anträge: Bunter Mix an Themen für die Höchstrichter

Einige Gesetzesbestimmungen zur Sicherstellung von Mobiltelefonen seien, so bringt ein Antragsteller vor, verfassungswidrig. Ein Handy könne bereits „unter geringsten Voraussetzungen“ sichergestellt werden, die Maßnahme erlaube aber einen umfassenden Eingriff in die Privatsphäre. Dies verstößt nach Ansicht des Antragstellers gegen das Recht auf Privatleben und auf Datenschutz.

Im November 2021 wies das Landesgericht Klagenfurt diesen Einspruch ab; gegen die Abweisung erhob der Antragsteller Beschwerde an das Oberlandesgericht Graz und stellt aus Anlass dieses Rechtsmittels den Antrag an den Verfassungsgerichtshof, die Bestimmungen über die Sicherstellung von Gegenständen aus Beweisgründen als verfassungswidrig aufzuheben.

Ebenfalls auf der Agenda der Höchstrichter: Die Asyl-Betreuungsagentur. Beraten wird, ob die Inkludierung der Rechtsberatung in die Bundesbetreuungsagentur verfassungskonform ist. Der VfGH hatte diesbezüglich Bedenken und ein Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet. Außerdem in Diskussion stehen zwei Bestimmungen in Sachen Gewaltschutz. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hält es für verfassungswidrig, dass polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbote vom Verwaltungsgericht nur beschränkt überprüft werden können. Die Verwaltungsgerichte Wien und Tirol wiederum haben Bedenken bezüglich der Bestimmung, dass eine Person, gegen die von der Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot erlassen wurde, automatisch an einer Gewaltpräventionsberatung teilnehmen muss. Da es gegen eine Teilnahmepflicht kein Rechtsmittel gebe, widerspreche die die Regelung rechtsstaatlichen Anforderungen, argumentieren die Verwaltungsgerichte.