So wird der österreichische Physiker Ferenc Krausz heute ausgezeichnet

Der Physiker nimmt voraussichtlich kurz nach 16.15 Uhr die Nobelmedaille und -urkunde von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm entgegen.

Stockholm – Voraussichtlich kurz nach 16.15 Uhr wird der ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krausz heute, Sonntag, in Stockholm den Physik-Nobelpreis 2023 entgegennehmen. Ein Jahr nach dem Physik-Nobelpreis an den Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält damit wieder ein österreichischer Staatsbürger vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf die Nobelpreis-Medaille und -Urkunde. Die Verleihungszeremonie und das anschließende Bankett folgen dabei einem strengen Protokoll.

Auf der Bühne nehmen rund 90 Personen Platz: Gegenüber von König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sitzen die zehn diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der ersten Reihe - beginnend mit den Physik-Laureaten Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier, daneben die Chemie-Preisträger Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow. In der Reihe folgen Medizin-Nobelpreisträgerin Katalin Karikó und ihr Co-Laureat Drew Weissman, dann Literatur-Preisträger Jon Fosse und schließlich die Trägerin des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, Claudia Goldin. Dahinter nehmen frühere Preisträger Platz.

In den ersten Reihen des Publikums sitzen Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia. Weiters finden sich dort die Familien der Preisträger, Mitglieder der schwedischen Regierung und des Reichstags sowie Vertreter des Diplomatischen Korps. Auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat angekündigt, an der Verleihung teilzunehmen.

Am 88 Plätze fassenden Ehrentisch in der Mitte der Blauen Halle sitzen die königliche Familie, die Nobelpreisträger und ihre Partner sowie andere Ehrengäste. Krausz sitzt neben Astrid Söderbergh Widding, die gleich neben dem König Platz nimmt, und vis-à-vis von Prinz Daniel. Ebenfalls am Ehrentisch geladen ist Minister Polaschek.