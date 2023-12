Nobelpreisträger Fosse: Worte für das Unsagbare

Am Sonntag erhält Jon Fosse den Literaturnobelpreis. In seiner Preisvorlesung umriss der Norweger seine Poetik.

Seine Nobelpreisvorlesung, sie gehört zum Pflichtprogramm, hat Fosse gehalten – und darin seine Poetik umrissen. Er habe, führte Fosse aus, als Heranwachsender aus Angst vor dem Vorlesen in der Schule zu schreiben begonnen. „Ich erlebte, wie mir das Sicherheit gab, das Gegenteil von Angst. Ich fand gewissermaßen einen Ort in mir drinnen, der nur mir gehörte, und an diesem Ort konnte ich schreiben, was nur mir gehörte.“