Betrunkener Lenker blieb nach Pkw-Überschlag in Rum unverletzt

Rum – Ein angetrunkener Fahrer verursachte in Rum am späten Sonntagabend einen Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich endete. Um kurz vor Mitternacht fuhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Rum, Langen Graben in Richtung Süden. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 33-jähriger Österreicher als Beifahrer. An der Kreuzung Langer Graben – Dörferstraße bog der 44-Jährige in die Landesstraße ein und fuhr Richtung Osten. Durch ein Gespräch mit seinem Beifahrer abgelenkt kam er unmittelbar nach der Kreuzung von der Straße ab und prallte auf Höhe des Straßenkilometers 4,3 gegen die Betontreppe eines Wohnhauses.