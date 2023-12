Teure Sportartikel gestohlen: Diebesduo konnten in Sölden rasch gefasst werden

Sölden – Durch den Hinweis einer Hotelbesitzerin in Sölden konnten am Freitag gegen 12 Uhr verschiedenen gestohlene Sportbekleidungen und -artikel im Wert mehrerer tausend Euro sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei zwei Slowaken im Alter von 22 und 27 als Verdächtige ausforschen.

Nach einer kurzen Flucht wurden die Männer von der Polizei festgenommen und am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Diebesgut konnte bereits zum Großteil verschiedenen Tatorten in Sölden zugeordnet werden. (TT.com)