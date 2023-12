Weltkonflikte, Rammstein und viele Fragen: Das wollten die ÖsterreicherInnen 2023 von Google wissen

Was hat die ÖsterreicherInnen im Jahr 2023 besonders berührt und bewegt? Aufschluss darüber gibt auch heuer wieder wieder der Jahresrückblick des Internetriesen Google, #YearInSearch.

Innsbruck - 2023 neigt sich langsam dem Ende zu und somit auch ein ereignisreiches Jahr. Der Internetkonzern Google ermittelt jährlich die Trends des Jahres durch die Auswertung von Billionen von Suchanfragen, welche die NutzerInnen im Laufe des Jahres getätigt haben. Was die Bevölkerung in Österreich am meisten bewegt und interessiert? „Internationale Krisen wie der Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine, das Erdbeben in der Türkei oder das implodierte U-Boot Titan waren dieses Jahr sehr präsent. Und bei den ÖsterreicherInnen des Jahres gab es einige interessante Aufsteiger wie RAF Camora und Toni Gabalier, wobei Dominic Thiem trotz seines schwierigen Weges zurück an die Weltspitze noch immer die Liste anführt. Das Interesse an ihm ist ungebrochen”, berichtet Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Unternehmenssprecher von Google Austria über das fast vergangene Jahr.

☑️ Die größten Themen 2023:

🌐Internationale Schlagzeilen

2023 stand der Krieg in Israel und Gaza klar im Fokus der Google-Suchen der ÖsterreicherInnen. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien Anfang Februar beschäftigte ebenso und landete an zweiter Stelle. Im Vergleich zum letzten Jahr rutschte der Krieg in der Ukraine auf Platz drei. Corona verschwand dieses Jahr erstmalig wieder von der Top 10 Liste.

Das waren die Top 10 internationalen Schlagzeilen Krieg in Israel und Gaza Erdbeben Türkei Ukraine News Titan Maddie McCann Türkei Wahlen Krönung Charles Krieg im Sudan Wagner Gruppe Marokko

💰Top Wirtschaftsthemen

Unter den Top 10 Wirtschaftsthemen befinden sich dieses Jahr neben dem Klimabonus und Kika-Leiner auch die Pensionserhöhung 2024. Rene Benkos Konkurs beschäftigte die ÖsterreicherInnen auch. So belegte Signa den 9. Platz.

Das waren die Top 10 Wirtschaftsthemen des Jahres Black Friday Klimabonus OpenAI Credit Suisse Aktie Raiffeisen Aktie Kika-Leiner Europäische Energiekrise Reparaturbonus Signa Pensionserhöhung 2024

👥8 Männer, 2 Frauen - ÖsterreicherInnen des Jahres

Dominik Thiem bleibt unverändert auf Platz der Personen des Jahres. Auf dem zweiten Platz hinter dem Tennisstar unter den viel gesuchten heimischen Prominenten landete Rapper RAF Camora. Tennisspieler Sebastian Ofner belegt den dritten Platz. Amira Pocher und Sängerin Missy May sind die einzigen zwei Frauen auf der Liste.

Das sind die ÖsterreicherInnen des Jahres Dominic Thiem RAF Camora Sebastian Ofner Toni Gabalier Andreas Babler Amira Pocher Richard Lugner Hans Peter Doskozil Missy May René Benko

💻 Top Technik Begriffe

Chat GPT, das iPhone 15 und Chandrayaan-3, die dritte Monderkundungs-Raumsonde der indischen Raumfahrtbehörde, waren dieses Jahr die meistgesuchten Begriffe zum Thema Technik.

Das sind die Top 10 Suchbegriffe zum Thema Technik Chat GPT iPhone 15 Chandrayaan-3 Threads Samsung Galaxy S23 Apple Vision Pro iOS 17 Midjourney iPhone 14 Pro Bard

😤 Die Top Aufreger

Der Skandal rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgte für die meiste Aufregung dieses Jahr, gefolgt vom Prozess rund um den Schauspieler Florian Teichtmeister. Auf Platz drei steht die tödliche Hundeattacke Anfang Oktober in Oberösterreich.

Das waren die Top 10 Aufreger des Jahres in Österreich Rammstein Florian Teichtmeister American Staffordshire Terrier Ticketmaster Prigoschin Löwe Berlin Bananenspinne Nehammer Video Lützerath SPÖ Mitgliederbefragung

✝️Prominente Todesfälle

Von einigen prominenten Persönlichkeiten musste heuer Abschied genommen werden: Die Nachrichten über den Tod von „Simply the Best“-Interpretin und Sängerin Tina Turner, "Friends"-Star Matthew Perry und Rallyfahrer Ken Block bewegen die ÖsterreicherInnen am meisten.

Das waren die meistgesuchtesten prominenten Todesfälle des Jahres Tina Turner Matthew Perry Ken Block Rosi Mittermaier Sinéad O’Connor Christian Pilnacek Volkan Kahraman Elmar Wepper Helmut Berger Tatjana Patitz

🤔Was ...?

Den ersten Platz bei den „Was“-Fragen belegt der Gazastreifen. Generell dominieren dieses Jahr Begriffe rund um den Krieg in Israel und Gaza die Fragestellungen der ÖsterreicherInnen: Kibbuz, Hamas, Israel. Nachdem eine Aussage von Andreas Babler für Schlagzeilen sorgte, fragten sich die User, was ein Marxist sei. Und auch die Social-Media Trends sorgten für Neugier, so wurde nach der auf Memes verwendeten Abkürzung POV (Point of View) gesucht.

Das waren die Top 10 "Was-Fragen" des Jahres Was ist der Gazastreifen? Was ist ein Marxist? Was ist eine Implosion? Was ist ein Kibbuz? Was ist Hamas? Was ist Pfingsten? Was gehört in den gelben Sack? Was ist Fracking? Was ist in Israel passiert? Was heißt POV?

⭐Internationale Persönlichkeiten

Die Top 10 der internationalen Personen des Jahres ist heuer eine bunte Mischung aus SchauspielerInnen, SängerInnen und weiteren Prominenten. An der Spitze steht die Schauspielerin Jane Fonda die mit ihrem Auftritt als Opernballgast 2023 für Schlagzeilen sorgte. Taylor Swift, die mit ihrer aktuellen Tour für einen internationalen Hype sorgt, belegt Platz 3. Ebenfalls ins Ranking schafft es Margot Robbie mit ihrer Hauptrolle im Kinohit "Barbie".

Das waren die Top 10 Personen und Persönlichkeiten aus aller Welt Jane Fonda Jürgen Drews Taylor Swift Militante Veganerin Iris Klein Djamila Rowe Jeremy Renner Margot Robbie Andrew Tate Harry Kane

👉Wie...?

„Wie“-Fragen besetzen diese Top 10 Liste. Das verschwundene Tauchboot Titan, das auf Erkundungstour zur Titanic war, ließ UserInnen nach der Lage der Titanic suchen. Auch Spekulationen um die Abwesenheit von Herbert Kickl zu Beginn des Jahres warfen Fragen auf. ÖsterreicherInnen wollten außerdem mehr über das Schlafverhalten der Wale, die Vignette und das Alter von Prominenten wissen.

Das waren die meistgesuchtesten "Wie-Fragen" des Jahres Wie tief liegt die Titanic? Wie krank ist Herbert Kickl? Wie alt ist Jürgen Drews? Wie lange gilt die Vignette 2022? Wie alt ist Michelle? Wie schlafen Wale? Wie viele Länder gibt es? Wie groß ist der Gazastreifen? Wie alt ist Jessie Bluegrey? Wie entstand Israel?

🏅Tennis vor Fußball

ÖsterreicherInnen beweisen in dieser Kategorie auch in diesem Jahr ihre Begeisterung für Tennis: Platz 1 und 2 gehen an zwei Grand-Slam-Turniere. Auch Großereignisse in anderen Sportarten, wie die Frauen WM, der Super Bowl und die Tour de France wurden vermehrt gesucht. Bei den (Männer-)Fußballmatches galt das Hauptinteresse den Länderspielen Österreich gegen Deutschland, Schweden und Belgien.

Das waren die Top 10 Sport-Events des Jahres Wimbledon US Open Frauen WM Australian Open French Open ATP Kitzbühel Super Bowl Tour de France EM Quali Champions League

⚽ Die wichtigsten Fußball-Matches

Das Österreich-Deutschland Spiel hatte es den ÖsterreicherInnen besonders angetan. Weiters galt das Interesse dem Österreich-Schweden Spiel und dem Spiel gegen Belgien.