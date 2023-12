Urlaubs-Causa Tratter: Opposition fordert weiter Abberufung von NHT-Chef

Der Rechnungshofbericht hatte die Causa zuvor sehr kritisch gesehen. Die ÖVP wirft der Opposition „Scheinheiligkeit“ vor.

Innsbruck – Die versammelte Tiroler Opposition – FPÖ, Liste Fritz, Grüne und NEOS – macht nach dem Vorliegen des kritischen Sonderprüfberichts des Landesrechnungshofes in der Urlaubs-Causa um Ex-ÖVP-Landesrat Johannes Tratter weiter Druck. Tratter müsse als bestellter Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft "Neue Heimat Tirol" (NHT) abberufen werden, forderten die Oppositionsspitzen am Montag bei einer Pressekonferenz von der Landesregierung aus ÖVP und SPÖ.

Im Landtag diese Woche werde man einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag einbringen, wurde angekündigt. Tratter war nach seinem Ausscheiden aus der Landesregierung nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr als Beamter in den Landesdienst zurückgekehrt. Dort konsumierte er sogleich am Stück einen 18-wöchigen Erholungsurlaub, was die Opposition auf die Palme brachte. Zudem fungierte er als ÖVP-Landtagsabgeordneter. Das Land argumentierte, dass dieser Anspruch auf Urlaub zu Recht bestand und Tratter ebendiesen quasi "mitnehmen" konnte, der Landesrechnungshof widersprach nun aber offenbar.

Die wesentliche Aussage: Nach Ansicht der Prüfer bestehe für Zeiten einer Außerdienstdienststellung kein Anspruch auf Erholungsurlaub. Das heißt: Während seiner Regierungstätigkeit hätte Tratter keine Urlaubsansprüche als außer Dienst gestellter Landesbeamter ansammeln - und in weiterer Folge mitnehmen und konsumieren - dürfen.

"Schlag ins Gesicht"

Durch diesen Bericht fühlte sich die Opposition, die den Landesrechnungshof in der Causa eingeschaltet hatte, naturgemäß in ihrer Haltung bestätigt. "Das Ergebnis zeigt deutlich, dass bei der ÖVP im Zweifel immer für die eigenen Partei-Privilegien entschieden wird", sagte FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann Markus Abwerzger. Die Causa Tratter sei ein "Schlag ins Gesicht - sowohl für Menschen in der Privatwirtschaft, als auch im Landesdienst.

Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz, sah "in der Affäre rund um Tratter" ein "grausiges Sittenbild der ÖVP". Die 18 Wochen Urlaub seien "nicht rechtens gewesen" und ein solches Vorgehen sei aus rechtlicher Sicht "schlicht denkunmöglich". Weiters nahm Sint einmal mehr die Bestellung Tratters zum NHT-Geschäftsführer ins Visier. Tratter sei "nicht der beste Bewerber gewesen", was wiederum auf einen schwarz-roten Postenschacher hinweise: "Die ÖVP hat es hier einen der ihren gerichtet."

Grünen-Klubobmann Gebi Mair fasste den Rechnungshofbericht so zusammen: "Der Landesrechnungshof hat hier Postenschacher und Privilegienrittertum aufgedeckt." Der Urlaubskonsum von Tratter sei "sowohl unmoralisch, als auch unrechtmäßig gewesen".

NEOS wollen mit Dringlichkeitsantrag "lästig bleiben"

Eine Metapher bemühte wiederum NEOS-Chef und Klubobmann Dominik Oberhofer: "Tratter erinnert mich an 'Die kleine Raupe Nimmersatt'." Der Ex-ÖVP-Politiker habe nämlich das "beste aus zwei Welten konsumiert", also die "Freiheiten der Privatwirtschaft und die Beamtenprivilegien im Landesdienst." Mit dem Dringlichkeitsantrag am Mittwoch im Landtag wolle man in dieser Sache "lästig bleiben und Antworten erhalten", so Oberhofer. Die Chancen, dass der Antrag angenommen wird, seien recht gut, meinte dazu Mair: "Ich bin überzeugt, dass diesen auch einige in der ÖVP mittragen werden."

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos

Für die ÖVP reagierte Klubobmann Jakob Wolf auf die oppositionelle Pressekonferenz. In Bezug auf den Prüfbericht des Rechnungshofes ließ er wissen, dass es hier "definitiv zwei Rechtsmeinungen" gebe. "Würden wir den Fall ausjudizieren, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Argumentation des Landesrechnungshofes im Prüfbericht nicht halten würde", meinte Wolf. Aber um für Rechtssicherheit zu sorgen, werde man trotzdem "umgehend handeln" und diese Woche im Landtag eine entsprechende gesetzliche Präzisierung vornehmen. "Landeshauptmann Anton Mattle hat den Auftrag gegeben, für die Zukunft bei Urlaubsansprüchen von Regierungsmitgliedern eine klare Regelung zu schaffen, damit eine Ansammlung von Urlaubszeiten nicht mehr möglich ist. Generell wird es in Zukunft so sein, dass Landesbedienstete, sollten sie in die Landesregierung berufen werden, für diese Zeit keine Urlaubsansprüche mehr sammeln können", erklärte der schwarze Klubobmann, der angab, die Konsumation des angesammelten Sonderurlaubs "definitiv nicht" zu unterstützen.

Darüber hinaus bezichtigte Wolf die Opposition der "Scheinheiligkeit". Die Urlaubs-Causa müsse von der Bestellung zum NHT-Geschäftsführer getrennt werden. Parteifreund Tratter sei aus einem objektiven Verfahren als bester Kandidat hervorgegangen: "Hier nun aufgrund eines Urlaubs die Abberufung des bestgereihten Kandidaten zu verlangen, ist ein reiner Willkürakt."