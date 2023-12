Tiroler Adventsingen in Innsbruck: Zwei ausverkaufte Konzerte an einem Tag

Innsbruck – So brechend voll ist der Saal Tirol sonst das ganz Jahr über nicht: zwei ausverkaufte Chorkonzerte an nur einem Sonntagnachnittag im Advent, zusammen rund 3000 verkaufte Tickets.

Etwaige Sorgen darüber, ob musikalisches Brauchtum in Tirol in moderner Zeit einen schweren Stand haben könnte, erscheinen vollends unbegründet. Beim traditionellen Tiroler Adventsingen am vergangenen Sonntag nützen Hunderte BesucherInnen überdies die Pause zwischen den beiden Konzerten, um sich beim offenen Weihnachtsliedsingen im Foyer auch selbst gesanglich auf Weihnachten einzustimmen (und sich in die Kindheit zurückzuträumen).