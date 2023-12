Skilegenden Klaus Heidegger und Franz Weber bei Benefiz-Ausstellung

Schwaz – Mit Klaus Heidegger und Franz Weber tauchten am Samstag zwei prominente österreichische Skifahrer in Schwaz in die Kunstwelt ein. Weber, mehrfacher Weltrekordhalter im Geschwindigkeitsskifahren, und der ehemalige Skiweltcupfahrer Heidegger, der das US-amerikanische Kosmetikunternehmen Kiehl’s zu einer renommierten Marke aufbaute, sind befreundet und leben beide in den USA.