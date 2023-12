Afra-Benefizaktion von Annaliese und Günther Stecher: Seit 20 Jahren Hilfe für Frauen

Affenhausen – Es ist eigentlich ein Ganzjahresprojekt. Aber der Höhepunkt fällt immer auf die Adventfeier am 8. Dezember: Da laden Annaliese und Günther Stecher zum traditionellen Abschluss und der Spendenübergabe. Das ist schon seit 20 Jahren so: Anfang des Jahres wird ein heimischer Künstler gesucht. Bis in den Frühsommer entsteht ein Motiv – und dann wird die Lithografie, der Steindruck, erstellt. Im Sommer folgt das Afrafest, im Dezember eben die Übergabe der Spenden, die sich aus dem Erlös des Verkaufs der limitierten Lithografien zusammensetzen. Jedes Jahr konnten die Stechers etablierte Künstlerpersönlichkeiten gewinnen: August Stimpfl war der Erste, Paul Flora der Zweite – heuer war der Südtiroler Gotthard Bonell der Gestalter.