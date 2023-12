Wegweisendes Urteil in Japan nach sexuellem Übergriff in Armee

Die ehemalige Angehörige der japanischen Bodentruppen Rina Gonoi wurde von drei Männern während ihrer Zeit in der Armee sexuell belästigt. Vor Gericht erzielte sie einen Schuldspruch der Täter, der – trotz Bewährung – als Präzedenzfall in Japan gilt.

Fukushima – Sexuelle Übergriffe sind in Japan noch immer ein Tabuthema – in einem der wenigen öffentlich gemachten Fälle sind nun drei frühere Soldaten schuldig gesprochen und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Fukushima sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die drei Männer während ihrer Armeezeit eine Kollegin sexuell angegriffen hatten. Der Fall sorgte in Japan für großes Aufsehen.