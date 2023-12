„The Big Bang Theory"-Star Kate Micucci ist an Lungenkrebs erkrankt

Der Tumor sei bereits bei einer Operation entfernt, erklärt die 43-Jährige in dem Video, das sie im Krankenhaus zeigt.

Der Tumor sei bereits bei einer Operation entfernt, erklärt die 42-Jährige in dem Video, das sie im Krankenhaus zeigt. „Sie haben ihn sehr früh erkannt", berichtet Micucci ihren Fans.

Die Diagnose sei für sie überraschend gewesen: „Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht." Es gehe ihr gut. Nun müsse sie sich noch ein paar Wochen erholen, dann wolle sie aber wieder durchstarten, versprach Micucci. Vor allem auf das Malen, freue sie sich besonders.

Den meisten ist Kate Micucci aufgrund ihrer Rolle der Lucy, die Freundin von Hauptcharakter Rajesh (Kunal Nayyar, 42), in mehreren Folgen der sechsten und siebten Staffel von „The Big Bang Theory" bekannt. Auch in „How I Met Your Mother", "Scrubs - Die Anfänger" und "Malcolm mittendrin" war sie zu sehen. (TT.com)