Jugendlicher soll seiner Mutter mehrere Rippen gebrochen haben

Wien – Der 17-Jährige, der sich diese Woche der Polizei gestellt und zugegeben hat, im Sommer in Wien zwei obdachlose Männer getötet zu haben, stand am Mittwoch vor Gericht. Allerdings in einer anderen Angelegenheit. Er musste sich wegen schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten. Dieser Prozesstermin war schon lange vor der Festnahme des Burschen anberaumt worden.