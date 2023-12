Kinder helfen Kindern: Aus Spenden für die Fastensuppe wurde ein Waffeleisen

Thaur – Die Firmlinge Sophia, Alica, Matthias, Martin und Lena aus Thaur halfen am Karfreitag 2023, wo sie konnten. Die Fastensuppe des Katholischen Familienverbands wurde vorbereitet, gekocht und ausgeteilt. Mit den Spenden, die sie an diesem Tag einnahmen, erfüllten sie Wünsche – nicht die eigenen, sondern die von anderen Jugendlichen. Von jenen, die nicht mehr daheim bei der Familie sein können. Diese Jugendlichen leben in einer von fünf Wohngemeinschaften der slw-Jugendhilfe im Zillertal. Und sie wünschen sich ein Waffeleisen. Die Firmlinge beschlossen daher, dieses zu besorgen und persönlich vorbeizubringen.

Sophia, Alica, Matthias, Martin und Lena statteten der Wohngruppe Fügen einen Besuch ab. Dort angekommen, wurden der Teig vorbereitet und die ersten Waffeln gemeinsam gebacken. An diesem Nachmittag verbreitete sich ein süßer Duft in der Wohngemeinschaft und sorgte für ein Lächeln in allen Gesichtern. Sophia denkt gerne an den Tag zurück: „Wenn man beiseiteschiebt, warum die Jugendlichen hier sind, fühlt man sich wie bei Freunden daheim. Wir haben uns sehr wohl gefühlt.“