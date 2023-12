17-Jähriger in Innsbruck von Auto gestreift, Lenker flüchtete

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Innsbruck nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr überquerte ein 17-Jähriger den Schutzweg in der Andechsstraße auf Höhe eines Supermarktes in Richtung Osten. Dabei dürfte er vom Lenker eines schwarzen Pkw übersehen worden sein. Laut Polizei kam es zu einer leichten Streifung, der Jugendliche wurde leicht verletzt.