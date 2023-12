Offene Türen bei der Plansee Group: Großes Wetteifern um die besten Lehrlinge

Reutte, Breitenwang – Im Frühjahr werden sich wieder zahlreiche Jugendliche auf die Suche nach einer Lehrstelle machen. Wer geeignete Fachkräfte ausbilden will, muss schon früh zugreifen.

Zu den begehrtesten Ausbildungsplätzen zählen auch jene bei der Plansee Group, welche nun erstmalig an drei aufeinander folgenden Tagen die Türen des neuen, 2021 eröffneten, elf Millionen Euro teuren Ausbildungszentrums für interessierte SchülerInnen und neugierige Gäste geöffnet hat. Und diese ließen sich nicht lange bitten. Insgesamt knapp 1000 Personen nahmen die Gelegenheit wahr, das größte und modernste Ausbildungszentrum im Außerfern am Plansee-Standort Reutte zu besichtigen. 125 Lehrlinge werden dort zurzeit in Lehrberufen wie Metalltechnik, Elektrotechnik, Prozesstechnik, Werkstofftechnik und Labortechnik für Plansee und Ceratizit ausgebildet.