Alles bereit für das erste Tiroler Fansingen in Imst

Imst – 2000 Liederbücher sind gedruckt, ebenso viele Kerzen liegen bereit. Verpflegung für etwa 1500 Personen ist eingekauft – das erste weihnachtliche Tiroler Fansingen am Freitag, den 15. Dezember, kann kommen. Angeregt von Riesenveranstaltungen in deutschen Fußballstadien hat der SV Imst, der heuer seinen 90. Geburtstag feiert, dieses Event ins Auge gefasst.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr, wenn sich die Tore zur Velly Arena öffnen, um 19 Uhr beginnt dann das 90-minütige Sing-Spektakel, für das die Mitwirkenden in allererster Linie Begeisterung mitbringen sollten. Wenn nämlich mit dem Chorverband Tirol unter Chorleiterin Andrea Frischmann mit Weihnachtsliedern von „Immer, wenn es Weihnacht wird“ über „Es wird scho glei dumper“, „Feliz Navidad“ bis „Stille Nacht“ Altbewährtes und Neues angestimmt wird. Begleitet wird man von der Gruppe Blusenblech und der Musikgruppe DGK. Die Autorinnen Christiana Pucher und Gerda Bernhard liefern adventliche Texte. Das alles passiert unter dem Titel „Imst verbindet“. Und so stellt Gottfried Mair auch 24 Imster Vereine und ihre Tätigkeit vor. „Vereine sind immer mehr der Kitt in der Gesellschaft“, sagt Mair. Die Besucher sitzen oder stehen vom Wetter geschützt unter dem Tribünendach.