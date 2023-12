Hoffnungslos realistisch: Christoph Nix’ Burundi-Thriller „Kongotopia“

Innsbruck – Christoph Nix’ Zeit in Tirol war kurz. Zwei Sommer lang verantwortete er das Programm der Volksschauspiele in Telfs. Wirklich angekommen ist er dort nie. In Konstanz, wo er davor lange Theaterintendant war, und auf Sardinien arbeitet er inzwischen an neuen Projekten. Eines hat er jetzt abgeschlossen. Mit seinem neuen Roman „Kongotopia“ beendet Nix, nach „Muzungu“ (2018) und „Lomé. Der Aufstand“ (2020), seine „Afrikanische Trilogie“.