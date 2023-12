Neue ORF-Streamingplattform startet mit Jahresbeginn

Wien – Was der ORF lange begehrte, wird mit 1. Jänner Realität: Eine Gesetzesnovelle gewährt dem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen größere digitale Möglichkeiten. Gleich mit Jahresbeginn startet die Streamingplattform ORF On samt Kinderkanal. Im April 2024 soll ORF On die gegenwärtige TVthek ganz ablösen. ORF.at wird in den kommenden Monaten video- und audiolastiger. Die Zahl der reinen Textmeldungen ist pro Woche bei 350 gedeckelt. „Alle finanzieren den ORF, daher bieten wir Programm für alle“, versprach ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstag.