Fußgängerin in Patsch von Auto gestreift und verletzt

Patsch – Am 14. Dezember 2023 gegen 07:15 Uhr war ein 22-Jähriger mit deinem Auto auf der Römerstraße in Patsch unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache eine entgegenkommende 31-jährige Fußgängerin streifte. Dabei erlitt die Serbin Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Arm und am Bein. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)