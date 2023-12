Alkoholfreie Getränke, die berauschen: Tiroler Haubenlokal tüftelt mit Erfolg

Ein Gourmetessen ohne Weinbegleitung wäre vor wenigen Jahren wohl unvorstellbar gewesen. Doch auch in der Spitzengastronomie ist alkoholfrei mittlerweile im Trend. Das Innsbrucker Restaurant Oniriq, das vom Restaurantführer Gault&Millau 2024 als einziges Vier-Hauben-Lokal in Innsbruck ausgezeichnet wurde, hat sich seit Anfang des Jahres noch mehr darauf fokussiert. „Wir hatten in diesem Bereich schon immer ein tolles Angebot. Seit Restaurantleiter Marlon Hallmann an Bord ist, wird fast alles selbst gemacht“, betont Küchenchef Udo Herrmann.