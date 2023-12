28-jährige Radfahrerin in Innsbruck von Wagen gestreift: Lenker flüchtete

Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr fuhr eine 28-jährige Österreicherin im Stadtgebiet von Innsbruck mit ihrem Fahrrad auf der Geyrstraße in Richtung Norden. Bei der Kreuzung mit der Gerhard-Hauptmann-Straße wollte sie nach links abbiegen und gab dazu ein entsprechendes Handzeichen. Dabei wurde sie von einem hinten kommenden Pkw gestreift. Die Fahrradlenkerin verlor dadurch ihr Gleichgewicht und kam zu Sturz.

Der unbekannte Fahrzeuglenker bog in weiterer Folge in die Gerhard-Hauptmann-Straße ab und fuhr, ohne stehen zu bleiben, weiter. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht am linken Knie leicht verletzt.