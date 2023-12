Zwei Fußgängerinnen in Going am Wilden Kaiser von Auto erfasst und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es Freitagmorgen auf der B178 in der Gemeinde Going am Wilden Kaiser. Ein Autofahrer hatte zwei Fußgängerinnen erfasst und schwer verletzt.

Going am Wilden Kaiser – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Freitagmorgen auf der Loferer Straße B178 in der Gemeinde Going am Wilden Kaiser. Wie die Polizei mitteilt, lenkte gegen 6.45 Uhr ein 59-jähriger Österreicher seinen Wagen aus Richtung St. Johann kommend in Richtung Ellmau. Zur selben Zeit überquerten zwei Ungarinnen im Alter von 20 und 50 Jahren die Bundesstraße. Informationen zufolge kam es auf der Höhe des Möbelhauses XXXLutz zum Zusammenstoß des Pkw mit den zwei Fußgängerinnen.