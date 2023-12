Paketzusteller in Weihnachszeit am Limit, Gewerkschaft fordert Änderungen

In der Weihnachtszeit seien bei selbstständigen Paketzustellern sechs Arbeitstage pro Woche mit jeweils 14 Stunden-Tagen an der Tagesordnung, kritisiert die Gewerkschaft vida. Sie fordert schon seit Jahren eine Lenkerzeit-Aufzeichnung für Zusteller, Versenderhaftung und schärfere Finanzpolizei-Kontrollen.

Wien – Die Gewerkschaft erneuert ihre langjährige Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. In der Weihnachtszeit seien bei selbstständigen Paketzustellern sechs Arbeitstage pro Woche mit jeweils 14 Stunden-Tagen „an der Tagesordnung", sagte vida-Gewerkschafter Karl Delfs zur APA. In Wien müssten Zusteller pro Tag teils „250 Pakete aufwärts" ausfahren. Die „illegale Praxis", die Zusteller pro Paket zu bezahlen, müsse aufhören, so Delfs.