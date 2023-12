Nach fast zwei Jahren Bauzeit: BBT-Baulos „Hochstegen“ wird vor Weihnachten abgeschlossen

Wie die Projektgesellschaft BBT SE am Freitag bekannt gab, steht das Baulos „H52 Hochstegen“ nahe der Brennergrenze kurz vor dem Ende der Bautätigkeiten.

Innsbruck, Bozen – Nachdem bereits der Abschluss des Südtiroler Baulos „Eisackunterquerung“ bekannt gegeben wurde, steht nun auch das Baulos „Hochstegen“ im Gebiet von Steinach am Brenner kurz vor dem Abschluss. Noch vor Weihnachten sollen die Bautätigkeiten beendet sein. Wie die BBT SE in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgab, handelte es sich dabei um ein „sehr komplexes und herausforderndes Los."