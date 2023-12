Teilsieg für Prinz Harry in Bespitzelungsklage gegen „Mirror“-Verlag

London – Prinz Harry hat bei seiner Klage gegen den Verlag der Mirror-Gruppe wegen illegaler Informationsbeschaffung einen Teilsieg errungen. Der zuständige Richter am High Court sah es als erwiesen an, dass der 39 Jahre alte Sohn von König Charles III. Opfer von Telefon-Hacking wurde, allerdings in einem geringeren Ausmaß als von Harry behauptet.