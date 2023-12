19-Jähriger in Rum von hinten attackiert und ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Rum – Am Freitagmorgen wurde ein 19-Jähriger in Rum Opfer eines Raubüberfalls. Der junge Mann gab der Polizei zufolge an, dass er gegen 8.15 Uhr von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. Plötzlich packte dieser ihn von hinten am Hals und forderte von ihm Bargeld. Der 19-Jährige übergab dem Täter 135 Euro und konnte dann flüchten. Um den Täter ausfindig machen zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.