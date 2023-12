Betrunkener Randalierer (30) in Wien spuckte Polizei ins Gesicht

Der Mann begann sich bei der Festnahme in der Wohnung eines 42-Jährigen zu wehren. Er gilt als unterstandslos und drogenabhängig.

Wien - Ein 30-Jähriger hat die Polizei in Wien Freitagnacht beschäftigt gehalten. Die Beamten wurden in die Wohnung eines 42-jährigen Mannes in Margareten gerufen, der den peruanischen Staatsbürger mit zu sich nach Hause genommen hatte. Dort randalierte der unterstandslose und drogenabhängige Mann. Im Zuge der Festnahme spuckte der Mann einem Polizisten direkt ins Gesicht.