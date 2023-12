Naturbahnrodler legten im Kühtai mit Weltcup-Podest los

Kühtai – Der erste Renntag des Weltcup-Auftakts der Naturbahnrodler in Kühtai brachte gestern auch den ersten Podestplatz mit sich. Das steirische Duo Maximilian Pichler und Nico Edlinger musste sich im Tiroler Ski-Ort auf 2020 Metern nur den Südtirolern Matthias Lambacher und Peter Lambacher geschlagen geben. Rang drei ging an Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK). „Für uns ist das ein richtig tolles Ergebnis und ein super Start in die Saison“, freute sich Pichler.