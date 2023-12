Mehr als zwei Millionen Menschen nutzen ID-Austria

Wien – Zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher nutzen mittlerweile die ID-Austria, um Behördenwege online zu erledigen. Nach einer Pilotphase hatte am 5. Dezember der reguläre Betrieb begonnen, die ID-Austria ersetzte dabei die bisher weit verbreitete Handysignatur. Allein seit dem Vollbetrieb am 5. Dezember habe es 182.000 Umstiege bzw. Neuausstellungen gegeben, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums.