Am Gipfel des Vertrauens: Welche NGOs in Österreich am beliebtesten sind

Wien – „Supervertrauen“ nennt Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer vom Institut OGM den Wert für das Rote Kreuz im Vertrauensindex von OGM und der Nachrichtenagentur APA. Plus 84 Punkte sind ein einmaliger Wert. Aber auch Krebshilfe, Clowndoctors, Ärzte ohne Grenzen, St.-Anna-Kinderkrebsforschung und Samariterbund kommen auf 70 Punkte und mehr.

OGM befragte in der zweiten Dezemberwoche 1000 Menschen. Vertrauen Sie dieser Organisation oder nicht? Der Saldo aus beiden Werten ergibt die Punkte am Index. Beim Roten Kreuz standen 90 Prozent Vertrauen gegen sechs Prozent Misstrauen.

Umgekehrt ist das Verhältnis bei den Klimaklebern der „Letzten Generation“: zehn Prozent Vertrauen und 73 Prozent Misstrauen. Auch „Fridays For Future“, die demonstrieren und nicht kleben, liegen weit im Minus.

Zwischen diesen Extremen landen Organisationen wie Lebenshilfe, Aidshilfe und Hilfswerk mit einem Saldo von je über 50 Punkten. Volkshilfe (44 Punkte), Vier Pfoten (41), Nachbar in Not (34) oder Caritas (25) liegen ebenfalls im Plus. (APA, TT)