Wenn Milliarden zu leicht fließen: Scheidender Caritas-Präsident kritisiert Politik

Wien – Michael Landau will keine Neiddebatten führen, betont er. Dennoch stellt er die Frage nach dem Umgang mit Steuergeld. In der ORF-„Pressestunde“ sprach er am Sonntag ein Missverhältnis an: „Es fällt mir auf, mit welcher Präzision man jeden Euro benennen und verteidigen muss, wenn es um Arme geht – und mit welcher Großherzigkeit Milliardenbeträge in Bewegung gebracht werden, wenn es um Milliardäre geht.“ Landau zieht sich Ende Jänner nach zehn Jahren als Präsident der Caritas Österreich zurück. Nachfolgerin wird die Steirerin Nora Tödtling-Musenbichler.