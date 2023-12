Noch ein Winterkönig aus dem Tiroler Handballlager

Innsbruck – Nachdem die Schwazer bereits in der Handball Liga Austria (HLA) ihre starke Saison mit dem Winterkönig-Titel krönen konnten, legte am Sonntag medalp Handball Tirol eine Stufe tiefer nach.

In der HLA Challenge Nord/West sicherten sich die Tiroler mit einem 34:24 gegen die Spiders Wels den achten Sieg in Folge und überwintern damit als Tabellenführer. „In der zweiten Hälfte waren wir wach, haben das gespielt, was wir können, und konnten uns dann endlich absetzen“, meinte Spieler Jonas Magelinskas zur Partie. Weiter geht es nach den Weihnachts-Feiertagen am 7. Jänner gegen Bruneck.