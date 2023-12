Kein großer Schlager im Achtelfinale: Bayern gegen Lazio, Leipzig fordert Real

Nyon – Titelverteidiger Manchester City wurde im Achtelfinale der Champions League ein gutes Los zuteil. Bei der Ziehung am Montag in Nyon erhielt die Elf von Pep Guardiola den FC Kopenhagen, der sich in der Gruppenphase gegen Manchester United und Galatasaray Istanbul durchgesetzt hatte. Ein Österreicher-Duell verhinderte der Kreuzbandriss von David Alaba. Sein Real Madrid bekommt es mit RB Leipzig von Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner zu tun.