Vom Genuss zur Gefahr: „Jetzt kommen die Tage des ritualisierten Alkoholkonsums“

Derzeit sind in Tirol rund 30.000 Menschen alkoholkrank, mindestens 60.000 Menschen sind alkoholsuchtgefährdet. Die Suchthilfe Tirol hat in diesem Jahr bisher 2500 Klienten betreut, und mehr als jeder Dritte davon ist alkoholabhängig. In der Regel dauert die Betreuung länger als ein Jahr, „damit wir mit ihnen den ganzen Jahreskreis abbilden können. Fasching, Geburtstage, Weihnachten und Silvester sind krisenhafte Zeiten für Menschen, die dazu neigen, in übliche verhalten zurückzufallen", erklärt Haring. In der Familie und ihrem Umfeld würden die Betroffenen oft auf Unverständnis treffen. „Angehörige und Freunde verstehen nicht die Dimension des Alkoholproblems und laden zu einem ‚Glaserl‘ zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel ein, ohne zu ahnen, welche Folgen dadurch bei einem alkoholkranken Menschen ausgelöst werden können,“ so Psychiater Christian Haring, Medizinischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken und Obmann des Vereins Suchthilfe Tirol.