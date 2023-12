Öffentliches WC in Wien nach Sprengung von Unbekannten vollständig ruiniert

In Wien sprengten Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein öffentliches WC und eine Streubox des Straßendienstes. Die Zerstörung war derart extrem, dass das Gebäude der Anlage auf Einsturzgefahr geprüft werden musste.

Wien – Die Wiener Polizei hat zwei Sachbeschädigungen mit Pyrotechnik am Sonntag vermeldet, wobei das Ausmaß der Zerstörung in Wien-Donaustadt besonders extrem ausgefallen ist. Laut Aussendung wurde die öffentliche WC-Anlage im Bereich des Badeteichs Hirschstetten in Wien-Donaustadt beinahe vollständig ruiniert. Im zweiten Fall wurde in Favoriten eine Streubox des Straßendienstes gesprengt.