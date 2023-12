Signa-Sanierung: Handelsgericht richtet Gläubigerausschuss ein

Die Einrichtung des Ausschusses sei aus Sicht des AKV „notwendig und zweckmäßig“. Die intransparenten Strukturen der Signa-Gruppe müssten im Hinblick auf die beabsichtigte Sanierung innerhalb von nur 90 Tagen so rasch wie möglich aufgearbeitet werden. Nur so könne man sich einen Überblick verschaffen und über die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des von Signa angebotenen Sanierungsplans entscheiden.

Bei Anmeldung der Insolvenz hat die Signa Holding Passiva in Höhe von rund 5 Mrd. Euro ausgewiesen. Das Unternehmen bietet eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren an, das wären in etwa 1,5 Mrd. Euro. Bisher seien Forderungen in Höhe von 1,13 Mrd. Euro angemeldet worden.