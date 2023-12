Bankomatkarte und Geldtasche gestohlen: 61-Jährige im Zillertal um über tausend Euro gebracht

Zell am Ziller – Eine 61-jährige Tirolerin wurde am Montag in Zell am Ziller Opfer zweier Diebinnen. Wie die Polizei mitteilt, wurden der Frau im Zuge eines Einkaufes in einem Einkaufsmarkt in Zell am Ziller am Montag gegen 11 Uhr ihre Geldtasche gestohlen. In der Brieftasche befanden sich zudem noch die Bankomatkarte der Betroffenen sowie ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Als die Frau Kontakt mit ihrer Bank aufnahm, wurde klar, dass von der Karte bereits Geld abgehoben und Einkäufe damit getätigt wurden. Der beraubten Frau entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.