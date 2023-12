Regionsmarketing PillerseeTal zieht erfolgreich Bilanz

Allein im zu Ende gehenden Jahr zählt das Regionsmarketing zahlreiche Veranstaltungen, die initiiert oder begleitet wurden. So beispielsweise der Kinderfasching bei den Bergbahnen Fieberbrunn, der Ostermarkt in Rosenegg oder auch die Bourbon Street sowie das „Aufgspuit im Dorf“. Zum Wochenmarkt im Sommer, dem „Markthoangascht“ in Fieberbrunn, Waidring und St. Ulrich am Pillersee gesellte sich 2023 die äußerst erfolgreiche „Fesch’N’Night“ samt Secondhand Kleider Bus by Dödlinger in Rosenegg.