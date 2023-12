Tiwag-Prozess um Strompreiserhöhung brachte keinen Vergleich

Innsbruck – Eine Verhandlung am Landesgericht Innsbruck wegen Strompreiserhöhungen der Tiwag ist am Dienstag vertagt worden. Geklagt hat der Verein für Konsumenteninformation nach einem Begehren der Arbeiterkammer Tirol (AK).

Der Richter versuchte zwar, die Tiwag zu einem „letzten Angebot“ zu bewegen, doch der Versuch scheiterte. Tiwag-Rechtsvertreter Klaus Oberndorfer meinte nur: „Das Scheitern hat nicht so sehr am Angebot gelegen, sondern mehr an den Vorstellungen der Arbeiterkammer über den Strompreis.“ VKI-Anwalt Peter Wallnöfer erklärte, die Tiwag habe keine wirkliche Preisänderung angeboten, sondern den Preis nur mittels Boni gedrückt. Tirols AK-Chef Erwin Zangerl betonte auf Anfrage der TT, dass „die Tiroler als eigentliche Eigentümer des Landesenergieversorgers“ ein Recht hätten zu erfahren, wie ihr Strompreis zu Stande komme. „Die derzeitige Situation mit Massenkündigungen von Tiwag und IKB ist ja nichts anderes als der Versuch, diese Transparenz erneut zu umgehen“, so Zangerl. Er ist sich auch sicher, dass es – je nach Ausgang des Verfahrens – zu Rückzahlungen der Tiwag kommen könnte. Die nächste Verhandlung wurde für den 12. März anberaumt.