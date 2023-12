Zuwanderung neu denken

1. Ohne Zuzug wird es nicht gehen. Das gilt am Arbeitsmarkt ganz besonders und zeichnet sich immer mehr ab. Es gibt viele Jobs, die ohne ausländische Arbeitskräfte nicht mehr zu besetzen wären oder sind.

2. Zuzug, der gewollt ist. Österreich muss mit seiner Rot-Weiß-Rot-Karte flexibler werden. Und selbst wenn diese Hürde geschafft ist, fehlt es an entsprechender Willkommenskultur. Qualifizierte Arbeitskräfte gehen dorthin, wo sie sich wohl fühlen. Trotz viel gepriesener Gastfreundschaft bezieht sich das Wohlfühlklima zumeist auf Urlaubsgäste.

4. Gekommen, um zu bleiben. Das österreichische Bildungssystem tut immer noch so, als sei der wachsende Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Schichten kein Problem. Jede Debatte über Bildung ist ideologisiert. Dabei sind die Defizite klar und auf der Hand liegend. Chancengleiche Bildung lässt sich nicht in Halbtages-Bildungseinrichtungen organisieren. Der verschränkte Ganztagesunterricht ist dennoch in weiter Ferne und wird es wohl auch nächstes Jahr bleiben.