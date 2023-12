Bergsilvester, Indoorclubbing und Schwimmen im Achensee: Was in Tirol zu Silvester los ist

Ob feiern am Berg, im Tal oder See: In Tirol gibt es zahlreiche Möglichkeiten den Jahreswechsel ausgiebig zu zelebrieren und zu genießen. Einige Tipps für Silvester 2023.

Die Kleinsten dürfen das Neue Jahr schon einen Tag früher begrüßen. Am 30. Dezember wird unter dem Motto "Zirkus" ab 14 Uhr in den Straßen und Gassen der Altstadt gefeiert, getanzt und gelacht. Als besonderes Highlight findet auf der großen Bühne am Landestheatervorplatz eine spektakuläre Abschlussshow statt, um das alte Jahr in bester Manier zu verabschieden.