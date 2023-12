Bergsilvester, Indoorclubbing und ins neue Jahr schwimmen: Was in Tirol zu Silvester los ist

Ob feiern am Berg, im Tal oder See: In Tirol gibt es zahlreiche Möglichkeiten den Jahreswechsel ausgiebig zu zelebrieren und zu genießen. Einige Tipps für Silvester 2023.

Was in Innsbruck los ist

🎆Kindersilvester in der Altstadt

Die Kleinsten dürfen das Neue Jahr schon einen Tag früher begrüßen. Am 30. Dezember wird unter dem Motto "Zirkus" ab 14 Uhr in den Straßen und Gassen der Altstadt gefeiert, getanzt und gelacht. Als besonderes Highlight findet auf der großen Bühne am Landestheatervorplatz eine spektakuläre Abschlussshow statt, um das alte Jahr in bester Manier zu verabschieden.

IKB - Öffnungszeiten für Sauna und Bäder AN WEIHNACHTEN UND SILVESTER Hallenbad Olympisches Dorf 10.00 bis 16.00 Uhr, jeweils Hallenbad Amraser Straße 10.00 bis 14.00 Uhr, jeweils Hallenbad Höttinger Au 10.00 bis 14.00 Uhr, jeweils Dampfbad Salurner Straße geschlossen, jeweils ❗Für alle Kinder bis 19 ist der Eintritt kostenlos ❗

🏃Innsbrucker Silvesterlauf

Der IKB Silvesterlauf Innnsbruck bildet - eingebettet in das Innsbrucker Bergsilvester - den stimmungsvollen Abschluss des Laufjahres. Dabei werden alle Läufergruppen angesprochen - engagierte LäuferInnen als auch LäuferInnen, die vor allem Spass zum Jahresabschluss haben wollen. Der Lauf beginnt um 16.15 Uhr in der Altstadt.

🎇Bergsilvester 3D-Fassadenmapping

Vom 29. Dezember bis zum 1. Januar werden die Hofburg, die Hofkirche, der Dom zu St. Jakob und die berühmte Häuserzeile in Mariahilf zur spektakulären Kulisse für außerordentliche Bild- und Klangwelten mittels 3D-Fassadenmapping. Die BesucherInnen haben die Möglichkeit die fantasievollen Kreationen täglich ab 17 Uhr zu bewundern und zu bestaunen.

Die Häuserfassade in Mariahilf ist auf der ganzen Welt bekannt © Axel Springer

🏔️🎆Nordkette Bergsilvester

In Innsbruck wird zu Silvester nicht nur in der Alt- und Innenstadt, sondern auch hoch oben auf knapp 2000 Metern gefeiert. eben dem einzigartigen Ausblick auf das Lichtermeer der Stadt bestaunen die Gäste der Nordkette das atemberaubendste Feuerwerk der Alpen. Die VeranstalterInnen rechnen auch heuer wieder mit bis zu 30.000 BesucherInnen. An der Cloud 9 Bar gibt's Getränke und Snacks und im Freien sorgen verschiedene DJ's mit Beats für die richtige Stimmung zum Jahreswechsel. Die Auffahrt zur Seegrube ist nur mit gültigem Silvesterticket ab 20 Uhr möglich.

Den Jahreswechsel über den Dächern Innsbrucks feiern © Daniel Schoenherr

🕺Silvester Beats in der Dogana

Anschließend an das große Bergsilvester öffnet die Dogana im Congress Innsbruck ihre Pforten und lädt zum größten Indoor Silvester-Event-Österreichs ein. Bis zu 3000 BesucherInnen werden zwischen den geschichtsträchtigen Arkadenbögen der Dogana, die mit einer erstklassigen Feuer- und Lichtshow in Szene gesetzt wird, ins neue Jahr feiern. Einlass ist ab 18 Jahren. Zu den Tickets geht's HIER. mach

Was in den umliegenden Gemeinden und Bezirken los ist

✨Kinder Silvester auf der Halsmarter

Ab 16 Uhr findet im Alpengasthaus Halsmarter in Tulfes das Silvester für die Kleinen statt. Kinder-Disco, Kinder-Schminken und viele Überraschungen - für jeden ist etwas dabei! Um 19 Uhr kann man anschließend das Feuerwerk bestaunen. Die Bahn ist bis 21 Uhr in Betrieb. Ein Silvester-Erlebnis für die ganze Familie.

🎆Dorfsilvester Volders

Die Gemeinde Volders lädt zum Dorfsilvester am Kirchplatz vor der Volksschule ein. Die Musik beginnt um 21 Uhr und bis Mitternacht wird getanzt und gefeiert. Ins neue Jahr wird das Feuerwerk führen.

🤩Silvester still feiern

Für Leute die das alte Jahr eher ruhiger ausklingen lassen wollen ist das Konzert "Silvester still feiern" genau das Richtige. Das Boreas Quartett Bremen performt ab 21.30 Uhr im Salzlager in Hall. Zu den Tickets für das Flötenkonzert geht's HIER.

🏊‍♀️Silvesterschwimmen im Achensee

Verrückt und traditionell findet auch heuer wieder das Silvesterschwimmen am Achensee statt. Bei vier Grad Wassertemperatur müssen die TeilnehmerInnen von einem drei Meter hohen Steg in den eiskalten Achensee springen und dann eine 50 Meter lange Schwimmstrecke zurücklegen. Wer am nächsten an der Mittelwertzeit dran ist, darf sich über das Preisfeld freuen. Der Wettbewerb findet in zwei Kategorien statt - Kategorie Sport und Kategorie Fun. Mehr Infos gibt's HIER.

Bei vier Grad Wassertemperatur geht es für die TeilnehmerInnen ins kühle Nass © Fankhauser

🎹Silvester - Mitternachtskonzert

In der Klosterkirche St. Marien in Lienz findet von 23.30 Uhr bis 24 Uhr ein Mitternachtskonzert statt. Musikalisch gestaltet wird dies von Helmut Oberdorfer und Dieter Pätzold an Orgel und Saxophon. Zusätzlich gibt es Worte zum Jahreswechel von Pater Martin und anschließend an das Konzert einen Sektempfang im Foyer. Die Vortragenden freuen sich über freiwillige Spenden.

🍽️ Silvesterabend - El Vino in Reutte

Ein Silvestermenü genießen in der Weinbar&Vintothek Reutte genießen - Ab 18 Uhr wird der Aperetif serviert, anschließend um 19 Uhr das Menü. Nach Silvester, um 00.30 Uhr, gibt es als Einstimmung für das neue Jahr einen Mitternachtssnack. Genießen Sie den Silvesterabend mit Ihrem/Ihrer Liebsten. Zur Reservierung geht's HIER. (tt.com)

