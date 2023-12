Gab es den Stern von Bethlehem? Was es mit dem Wegweiser über der Krippe auf sich hat

Die Sternschnuppe darf auf der Weihnachtskrippe nicht fehlen. In der Bibel hat ein Stern die Geburt Christi angekündigt und den Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem gewiesen. Doch hat es die Himmelserscheinung tatsächlich gegeben? Und wenn ja, was könnte es gewesen sein? Ein Komet, eine Supernova oder eine spezielle Planetenkonstellation? Wir haben bei Astrophysiker Gernot Grömer nachgefragt. Außerdem verrät uns der Leiter des Österreichischen Weltraum Forums, warum sich auch dieses Jahr am Heiligabend ein Blick nach oben lohnt.