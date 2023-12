Der Jahreswechsel in der Silberstadt

Bieten neu in Schwaz ihre Dienstleistungen und Waren an (v.l.): der Hundesalon „StylingWuff“ in der Wopfnerstraße und das Perückenfachgeschäft „Haarglück“ in der Freiheitssiedlung. Die Schneiderei und Raumbeduftung „Duft &Kleid“ in der Fuggergasse feierte das 10. Jubiläum.Fotos: Stadtmarketing Schwaz