31 Jähriger Auto-Lenker kollidierte in Vomp mit E-Bike-Fahrer

Vomp – Am Dienstagnachmittag gegen 13.50 Uhr lenkte ein 31 jähriger Kroate seinen Pkw auf der L222 von Stans kommend in Richtung Dorfzentrum Vomp. Als er auf Höhe des Gasthofes Vomperhof links abbiegen wollte, stieß er mit einem in die Gegenrichtung fahrenden E-Bike-Fahrer zusammen. Der Radfahrer, ein 46-jähriger Österreicher, wurde von seinem Rad auf die Windschutzscheibe des Wagens und von dort auf die Fahrbahn geschleudert.