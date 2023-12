Nach Sturz aus Skilift in St. Johann: Bub (11) schwer verletzt

St. Johann– Zu einem Skiunfall kam es am Sonntagnachmittag. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, verunfallte dort ein elfjähriger Deutscher im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen, als er sich auf einen Sessellift setzen wollte. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war es dem Jungen nicht gelungen, bei der Abfahrt am sogenannten Eichenhof-Lift am Sessel Platz zu nehmen und den Bügel zu schließen, weil sich seine Skier beim Anfahren überkreuzt hatten. So verlor er den Halt und stürzte im Bereich der Stützen 3 und 4 rund sechs Meter in die Tiefe. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt allein am Sessel.