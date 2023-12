Tourismus löste bis zu zehn Prozent der Emissionen aus

Der Bericht sei der erste seiner Art, der die Fortschritte und Versäumnisse der Tourismusbranche im Kontext der Klimakrise bewerte, hieß es in einer Aussendung der Universität Innsbruck. "In der Tourismusbranche passiert einiges, gleichzeitig sind die Pläne zu gering für ein Erreichen der Klimaziele", fasste Ökonom Steiger gegenüber der APA die Ergebnisse zusammen.

Es gehe nun einerseits darum, das durch den Klimawandel ausgelöste Risiko zu kennen, so Steiger zur APA. Man müsse sich sowohl in hiesigen Skigebieten als auch in Küstenregionen fragen, wie lange der dortige Tourismus in dieser Form noch tragbar sei. Außerdem sollte man von Fluggästen "wegkommen", zählte Steiger auf. Das sei auch eine Frage des Tourismusmarketings und man müsse sich etwa fragen, ob die Bewerbung beispielsweise asiatischer Märkte, etwa in Europa, Sinn mache.